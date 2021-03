Guarda Municipal acompanhou a ação pelas câmeras de monitoramento e prendeu homem em flagrante

publicado em 08/03/2021

Homem aproveitou que a mulher estava dormindo, abriu a porta do passageiro e pegou a bolsa (Imagem: Divulgação/Guarda Municipal)

Um homem foi preso depois de furtar a bolsa de uma jovem que estava dormindo dentro do carro na represa municipal de Rio Preto, na madrugada de domingo (7). O flagrante foi feito pela Guarda Municipal, que acompanhou a ação pelas câmeras de monitoramento.De acordo com a Guarda, no veículo estava a vítima de 25 anos, que alegou que havia brigado com o namorado e parou o carro na represa para dormir.O homem, então, aproveitou que a mulher estava dormindo, abriu a porta do passageiro e pegou a bolsa da motorista, que estava com dinheiro e celular.O crime foi monitorado pelos guardas municipais, que conseguiram prender o ladrão em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.*Com informações do G1