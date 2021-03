Ele fugiu da abordagem em São José do Rio Preto e trafegou por diversas rodovias até parar

publicado em 19/03/2021

Motorista chegou a cruzar o canteiro central de uma das rodovias e teve o carro atingido por disparos de arma de fogo (Foto: Arquivo pessoal)

Um homem de 47 anos foi preso na quinta-feira (18) após ser perseguido por mais de uma hora pela Polícia Militar de São José do Rio Preto.De acordo com a polícia, equipes perceberam uma movimentação suspeita do motorista e deram ordem de parada. Porém, ele não respeitou.Durante a fuga, o homem trafegou pelas rodovias Assis Chateaubriand e Armando Sales de Oliveira.No pedágio entre Frutal e Fronteira (MG), o motorista chegou a cruzar o canteiro central de uma das rodovias e teve o carro atingido por disparos de arma de fogo.Ainda segundo a polícia, ele foi preso e levado para a delegacia e Frutal. O helicóptero Água deu apoio à ocorrência.Após a família dizer que o condutor possui problemas mentais, o delegado afirmou que vai pedir exames médicos, mas, por enquanto, o homem vai permanecer preso e pode responder pelo crime de direção perigosa.*Com informações do G1