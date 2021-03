Ao cair da sua motocicleta, ele rolou por muitos metros na pista e não resistiu aos ferimentos

publicado em 16/03/2021

Homem perdeu o controle da motocicleta, caiu e acabou rolando por muitos metros na rodovia (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm motociclista morreu após cair na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga, perto de Simonsen, no final da tarde desta terça-feira (16). Ainda não se sabe o que levou a queda, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.De acordo com as informações iniciais apuradas pela reportagem no local, a vítima foi identificada como Pedro Mendes e tinha aproximadamente 40 anos. Ele tinha saído da Facchini e seguia sentido Cosmorama/Votuporanga, quando perdeu o controle da motocicleta e caiu.Após a queda, o homem rolou por muitos metros na pista, mas não chegou a ser atropelado, de acordo com as informações.Dois caminhões que vinham atrás dele, para evitar atropelá-lo, frearam bruscamente e acabaram batendo um no outro, se envolvendo em outro acidente. Apesar disso, os caminhões não chegaram a atingir a vítima.Agora, a perícia vai investigar o que provocou a queda do homem na rodovia.*Colaborou Franclin Duarte, no local