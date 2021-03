Colisão ocorreu na noite desta quarta-feira (3); PM e Samu foram ao local

publicado em 03/03/2021

Motociclista ficou ferido após bater num carro no cruzamento da rua Amazonas com a Tietê (Foto: A Cidade)

Um motociclista se envolveu num acidente no cruzamento da rua Amazonas com a Tietê, no centro de Votuporanga. A colisão entre a motocicleta e o carro ocorreu na noite desta quarta-feira (3).O condutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido na esquina das ruas por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Polícia Militar também foi ao local para atender a ocorrência.Mais informações em instantes.