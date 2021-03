Criminoso rendeu a idosa e fugiu levando o carro dela

publicado em 16/03/2021

Ladrão foi preso a seis quilômetros do local do crime, enquanto fugia em alta velocidade (Foto: Divulgação)

Armado com uma faca, um criminoso rendeu uma idosa de 69 anos na saída de um supermercado e fugiu levando o carro dela, um Renault Captur. O roubo aconteceu na segunda-feira (15), na avenida Murchid Homsi, em Rio Preto.O ladrão foi preso por policiais militares do 9º Baep a seis quilômetros do local do crime, enquanto ele fugia em alta velocidade pela avenida Danilo Galeazzi.Segundo a vítima, a abordagem aconteceu quando ela colocava as sacolas de compra no carro. Ameaçada com uma faca, a vítima ainda foi empurrada e caiu no chão, lesionando os joelhos.A ocorrência foi irradiada para as viaturas e um veículo com as mesmas características foi visualizado minutos depois, em fuga pelo bairro Jaguaré.Ao perceber que seria abordado, o desempregado Thales Mussato Zanqueta, de 32 anos, tentou fugir a pé, mas foi capturado.Ele registra uma extensa ficha criminal, inclusive por homicídio – crime cometido contra um detento, em 2013, dentro do CDP. O veículo foi devolvido à vítima.*Com informações da CBN