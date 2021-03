Segundo B.O., policiais flagraram jovem agredindo vítima de 70 anos, que foi socorrida e encaminhada a hospital; agressor foi preso

publicado em 15/03/2021

Homem apresentou afundamento de crânio, lesões no rosto e perda de alguns dentes (Foto: Reprodução/CBN)

Um idoso de 70 anos ficou gravemente ferido após ser agredido com um botijão de gás, chutes e pauladas depois que um jovem invadiu uma chácara de Engenheiro Shmitt, em São José do Rio Preto, no sábado (13).De acordo com as informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender ao caso. Na chácara, encontraram o jovem de 24 anos agredindo o idoso com chutes e pauladas.Ainda segundo o B.O., quando viu os policiais, o agressor tentou fugir, mas acabou detido.Já os idosos foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Base. O homem apresentou afundamento de crânio, lesões no rosto e perda de alguns dentes. A mulher recebeu atendimento médico porque lesionou a mão.No hospital, as vítimas contaram aos policiais que estavam na chácara quando viram que o jovem, aparentemente sob o efeito de drogas, quebrou vidros e usou um botijão de gás para invadir o local.Ele e o idoso entraram em luta corporal, mas a vítima foi agredida com o botijão de gás e teve uma pulseira dourada arrancada.Em interrogatório, o agressor alegou ter tomado "chá de pilha" e ficado louco. Ele pretendia comprar drogas no bairro Vila Toninho e, por estar sem dinheiro, decidiu roubar um botijão de gás, contudo, o morador da chácara tentou impedi-lo.O desempregado, que já registrava passagens por furto, foi preso em flagrante por roubo, lesão corporal e resistência. O caso será investigado pela polícia.*Com informações do G1