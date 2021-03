Ele trabalhava no local e estava amarrando pilhas de papelão quando acabou soterrado por elas; uma mulher ficou ferida

publicado em 12/03/2021

Vítima morreu soterrada enquanto trabalhava no local (Imagem: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm homem morreu na manhã desta sexta-feira (12) ao ser soterrado por uma pilha de papelões num ferro velho que fica na região Leste de Votuporanga.O jornalapurou no local que o homem trabalhava no local e estava amarrando as pilhas de papelão, quando acabou soterrado. Além dele, uma mulher ficou ferida quando a pilha desmoronou.O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Perícia estão no local. A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.Mais informações na edição impressa de sábado (13) do jornal*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão, no local.