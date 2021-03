Mulher acionou a PM, que ficou de campana nas imediações até que o criminoso se aproximasse

publicado em 11/03/2021

Assim que o criminoso se aproximou para receber o 'resgate', recebeu voz de prisão (Foto: Reprodução/Pixabay)

Um desempregado de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (11), em Rio Preto, após roubar o celular de uma motogirl e combinar um encontro para que a vítima pagasse o resgate do aparelho. A mulher acionou a Polícia Militar, que ficou de campana nas imediações até que o criminoso se aproximasse.O roubo aconteceu na região da represa municipal por volta das 23h de quarta-feira (10). A vítima, de 34 anos, trabalha com transporte de comida. Durante o trajeto pela avenida Lino José de Seixas, um homem entrou na frente da moto, quase em frente ao Palácio das Águas, obrigando a motoqueira a parar.Ele rendeu a vítima e tomou o celular, um Moto G8, que estava acoplado no guidão da moto. Com a ajuda de uma amiga, a mulher conseguiu telefonar no próprio aparelho e foi atendida pelo ladrão, que concordou em devolver o celular mediante o pagamento de R$150.Um encontro foi combinado já na madrugada, em frente a um tradicional restaurante da represa. Mas a vítima não foi sozinha. Ela avisou a PM sobre a situação e uma equipe se posicionou nas proximidades. Assim que o desempregado Fabiano Antônio dos Santos se aproximou para receber o resgate, ele recebeu voz de prisão.O criminoso estava na posse do celular e foi reconhecido pela vítima como sendo o homem que a tinha abordado horas antes. O aparelho foi restituído à vítima.Apesar do boletim de ocorrência não especificar, é possível que o ladrão esteja vivendo em situação de rua porque o endereço dele no documento é da cidade de Itaquaquecetuba.*Com informações da CBN