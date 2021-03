Ele ficou ferido após uma discussão em uma festa em um conjunto habitacional da cidade

publicado em 01/03/2021

Vítima foi socorrida e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis, onde permaneceu internado (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um homem foi vítima de esfaqueamento registrado na noite do sábado (27), em Macedônia, região de Fernandópolis. O fato aconteceu durante uma discussão em uma festa em um conjunto habitacional da cidade.Segundo informações de populares, uma mulher, que não teve o nome divulgado, teria se desentendido com um rapaz e acabou desferindo vários golpes de faca.A vítima foi socorrida e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis, onde permaneceu internado.Já a mulher foi presa pela Polícia Militar e encaminhada ao Plantão Policial, onde ficou a disposição da Justiça.Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.*Com informações do Região Noroeste