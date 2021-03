Presos são acusados de comandar o tráfico na região, além de manipular, produzir e vender maconha sintética para toda região, inclusive Votuporanga

publicado em 03/03/2021

Presos são acusados de manipular, produzir e vender drogas na região, inclusive para Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma operação deflagrada ontem pelo Ministério Público, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), prendeu seis pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na região de Rio Preto. A quadrilha é suspeita de manipular, produzir e vender drogas na região, inclusive para Votuporanga.A operação foi batizada de "Quimera" e tem como objetivo combater organizações criminosas ligadas ao tráfico na região.Ao todo, foram três homens e três mulheres presos. Os policiais também apreenderam quatro quilos de cocaína, maconha sintética, duas armas de fogo e mais de R$ 12 mil em dinheiro.A operação foi realizada após uma investigação do Gaeco e Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).