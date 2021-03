Polícia

Funcionário é preso após furtar óleo diesel de empresa em Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, galões com o combustível foram encontrados no porta-malas do carro do funcionário; ele foi preso em flagrante

publicado em 16/03/2021

Suspeito confessou o furto do combustível, usado em um equipamento de trabalho (Imagem: A Cidade)



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o encarregado da segurança do local contou à polícia que percebeu que o veículo de um outro funcionário estava mais baixo que o normal.



Ainda segundo o B.O., ele pediu para verificar o carro e encontrou no porta-malas dois galões sob sacos de lixo. O suspeito disse que havia água nos recipientes, mas o segurança constatou que era óleo diesel.



O suspeito confessou o furto do combustível, usado em um equipamento de trabalho.



