O homem R., de 38 anos, e a mulher T., de 19 anos, foram pegos com dezenas de porções de cocaína e dinheiro do tráfico

publicado em 30/03/2021

A polícia rendeu um 'casal do tráfico' no bairro Boa Vista 2, em Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O patrulhamento da Força Tática, da Polícia Militar, prendeu na noite de segunda-feira (30) um "casal do tráfico" no bairro Boa Vista 2, em Votuporanga. Eles foram rendidos com porções de cocaína e maconha, além de quantidade em dinheiro oriundo da venda de entorpecentes.

De acordo com os autos da ocorrência, o homem R., de 38 anos, e a mulher T., de 19 anos, estavam em via pública no momento da abordagem. Na entrevista, ambos confessaram o envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais também realizaram busca domiciliar, onde localizaram porções prontas para vendas, apetrechos e mais dinheiro.