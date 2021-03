Homem confessou aos policiais que venderia cada porção da droga por R$200

publicado em 25/03/2021

Policiais encontraram duas porções de cocaína com o traficante e outras 15 na casa dele, em Fernandópolis (Foto: Divulgação/PM)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Força Tática e Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam um traficante após abordá-lo no bairro Jardim Filomena, em Fernandópolis, na madrugada desta quinta-feira (25).Com o homem, identificado como J.P de P.C.O, os policiais encontraram duas porções de cocaína. Na casa dele, os agentes encontraram outras 15 porções, além de R$320 em dinheiro (oriundo do tráfico de drogas) e um celular.Segundo os autos da ocorrência, o traficante confessou que iria vender cada porção por R$200. Em seguida, foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.