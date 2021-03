Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, um dos suspeitos traficava os entorpecentes no local com o apoio de um funcionário

publicado em 29/03/2021

Além do tráfico de drogas, comerciante confessou que o combustível vendido no posto era adulterado (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas em um posto de gasolina, na região central de São José do Rio Preto, no sábado (27).Segundo informações da Polícia Civil, trata-se do proprietário do posto, um homem de 55 anos, e um dos funcionários do estabelecimento, de 32. Eles usavam o local para vender cocaína.Ainda de acordo com informações da polícia, foram encontradas com o frentista 24 porções da droga e uma máquina de cartão usada para o comércio dos entorpecentes.Ainda de acordo com a polícia, dentro do posto, foram encontradas mais 34 porções de cocaína, além de uma planilha de controle da contabilidade do tráfico.Além do tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil, o comerciante ainda confessou que o combustível vendido no estabelecimento era adulterado.A perícia foi acionada e a dupla foi presa por tráfico de drogas, associação ao tráfico e crime contra as relações de consumo.*Com informações do G1