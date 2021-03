Foram encontrados em posse de L.S.R., de 27 anos, dois quilos de cocaína, 525 gramas de crack e mais 210 gramas de maconha

publicado em 23/03/2021

Dise apreende drogas avaliadas em R$ 260 mil com traficante no bairro Cecap I, zona Oeste do município (Foto: Divulgação/Dise)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um traficante em posse de cocaína, crack e maconha, que poderiam render, aproximadamente, R$ 260 mil após a revenda, nesta terça-feira (23). As drogas foram encontradas na residência de L.S.R., de 27 anos, no bairro Cecap I, que já vinha sendo investigado pelos policiais civis.De acordo com os autos do boletim de ocorrência, na casa do traficante, na rua Pernambuco, foram encontradostijolos prensados de cocaína com peso aproximado de dois quilos, que, depois de fracionados, renderiam em torno de 6 mil porções para a venda aos usuários. Foram encontradas também mais 525 gramas de crack que seriam suficientes para preparar 2.625 porções da droga para a venda e 210 gramas de maconha, suficientes para produzir aproximadamente, 70 porções da droga para a venda.Foram apreendidos ainda duas balanças de precisão, cinco porções de cocaína e cinco porções de crack já embaladas e prontas para a venda, além de dezenas de saquinhos plásticos utilizados para embalar as drogas e um pacote de pó branco utilizado para aumentar o volume da cocaína revendida aos usuários.O traficante foi encaminhado para a sede da Dise onde foi autuado em flagrante pelo crime, e posteriormente, encaminhado para a unidade prisional da região, ficando à disposição da Justiça.