Caminhões-pipa da Prefeitura, da Saev, de usinas e empresas da região se revezam para dar suporte ao Corpo de Bombeiros

publicado em 12/03/2021

Trabalhos dos bombeiros continuam, após mais de 15 horas, e não tem previsão de conclusão (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta sexta-feira (12), o Corpo de Bombeiros ainda está tentando apagar o incêndio que destruiu uma empresa de recorte de MDF do 5º Distrito Industrial, em Votuporanga. O fogo começou na noite de quinta-feira (11) e os trabalhos dos bombeiros já se estendem há mais de 15 horas.Segundo informações apuradas pelo jornalno local, a empresa se chama S. De Pierre e não tinha seguro. O fogo começou na fábrica de espumas, que fica no fundo do terreno da empresa.Os trabalhos mobilizam três caminhões do Corpo de Bombeiros e caminhões-pipa da Prefeitura e da Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga), além de usinas e empresas da região. Uma unidade do Resgate também está no local, de prontidão.Ainda não há previsão de quando os bombeiros vão conseguir controlar as chamas, devido a quantia de espumas e MDF (altamente inflamáveis) dentro da empresa. Além disso, não se sabe o que causou o incêndio.A Polícia Militar, a Fiscalização de Trânsito e a Perícia também estão no local.Mais informações, detalhes e uma entrevista com a família proprietária da empresa na edição impressa de sábado (13) do jornal