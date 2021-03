Ele teve um surto psiquiátrico e andou pelado pelo condomínio onde mora, em Rio Preto

publicado em 09/03/2021

Caso ocorreu na semana passada, mas a vítima só teve condições físicas de denunciar na Polícia Civil na segunda-feira (8) (Foto: Reprodução/Pixabay)

Durante um surto psiquiátrico, um supervisor de 32 anos andou pelado pelo condomínio onde mora, no bairro Jardim Marajó, em Rio Preto, e foi espancado por dois moradores ao tentar entrar no apartamento errado. O caso ocorreu na semana passada, mas a vítima só teve condições físicas de denunciar na Polícia Civil na segunda-feira (8).Tudo que o homem sabe, porém, foi relatado por moradores, já que ele estava fora de si no momento dos fatos. Segundo as testemunhas, o supervisor saiu sem roupa do apartamento onde mora, no segundo andar, caminhou por áreas comuns do condomínio e subiu até o quarto andar, onde tentou entrar em outro apartamento.Neste apartamento, moram dois irmãos, que, ao se depararem com o vizinho nu, o espancaram a socos e chutes. Ele teve um corte no supercílio e lesões por todo o corpo.Por conta da violência, o homem sofreu convulsão e foi socorrido inconsciente por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará.