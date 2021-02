Dois bandidos já foram presos e uma arma utilizada no crime foi apreendida

publicado em 05/02/2021

Segundo a polícia, 12 criminosos fortemente armados invadiram o local e fizeram a família de refém por mais de oito horas (Foto: Arquivo pessoal/Extra.net)

Dois homens suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que invadiu e roubou uma fazenda foram presos nesta quinta-feira (4), em Potirendaba, na região de Rio Preto.Segundo a Polícia Militar, cerca de 12 criminosos fortemente armados invadiram o local durante a madrugada. Eles fizeram uma família que trabalha na fazenda de refém por mais de oito horas.Os ladrões fugiram levando celulares das vítimas e dois tratores. Ainda segundo a PM, o objetivo dos bandidos seria roubar um rebanho de gados da fazenda. As vítimas não ficaram feridas.Uma arma foi apreendida com os dois ladrões localizados em José Bonifácio, após o crime. A polícia, agora, procura pelos outros envolvidos no assalto.*Com informações do SBT Interior e Extra.net