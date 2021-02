Os 900 gramas da droga estavam divididos em mais de 130 porções, segundo a Corporação

publicado em 10/02/2021

Policiais de Jales apreenderam quase 1kg de cocaína, distribuído em 130 porções (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAgentes da Polícia Civil e Militar prenderam uma dupla de traficantes e apreenderam uma quantia de cocaína cujo valor comercial ultrapassa R$30 mil, numa ação conjunta em Jales na terça-feira (9).Segundo a ocorrência, os investigadores da Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil, monitoravam uma casa onde ocorria tráfico de drogas, de acordo com denúncias recebidas.Eles notaram dois rapazes indo até a residência e saindo rapidamente. Em seguida, a dupla foi abordada, com apoio da Polícia Militar (PM). Os policiais encontraram uma porção de maconha com eles, que admitiram que tinham adquirido a droga de uma mulher naquela casa.Ao entrarem na residência, os agentes encontraram uma mulher, m rapaz, nove porções de cocaína e uma de maconha, segundo a Corporação.Na carteira do rapaz, os policiais encontraram R$3 mil. Após o rapaz admitir para a polícia que praticava o tráfico de drogas, ele levou os agentes a alguns locais onde escondia seus entorpecentes. Com isso, os policiais encontraram mais de 900 gramas de cocaína, divididos em 130 porções.A moça e o rapaz foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o delegado responsável pela Dise, Nilton Cangussu, os autuou em flagrante por tráfico de drogas e associação.