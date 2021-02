Policiais apreenderam porções de droga e dinheiro com os dois no Parque da Cultura

publicado em 12/02/2021

Enfermeira foi encaminhada para a cadeia feminina e o menor de idade foi liberado para a mãe (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu uma enfermeira de Votuporanga por tráfico de drogas e corrupção de menor de idade na quinta-feira (11). Ela foi flagrada com um adolescente no Parque da Cultura.Segundo a ocorrência, os agentes faziam um patrulhamento no local quando avistaram duas pessoas se aproximarem de um carro estacionado no parque.Na abordagem, os policiais encontraram com a mulher duas porções grandes de maconha e dinheiro que, de acordo com a ocorrência, era oriundo do tráfico de drogas.Já com o menor, eles apreenderam outra porção da droga e dinheiro.A mulher admitiu aos policiais o crime de tráfico de drogas. Na casa dela, os agentes apreenderam materiais relacionados ao tráfico e outros produtos.A enfermeira e o adolescente foram levados para a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), onde ambos foram enquadrados.Ela foi para a cadeia feminina e o menor de idade foi liberado para a mãe. O adolescente aguarda decisão da Vara da Infância e Juventude da Comarca.