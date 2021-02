Rapaz foi encontrado na tarde desta quinta-feira (25), em Altair (SP); Bruna Fernandes Basconi foi assassinada no dia 12 de fevereiro, em Rio Preto

publicado em 26/02/2021

Criminoso confessou durante depoimento à polícia que atirou na cabeça da vítima (Foto: Reprodução/Pixabay)

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto prendeu um jovem de 20 anos suspeito de matar com um tiro na cabeça a dona de casa Bruna Fernandes Basconi. Ele foi localizado dentro da casa de um tio, na tarde desta quinta-feira (25), em Altair (SP).De acordo com Alceu Lima de Oliveira Júnior, o crime foi registrado em 12 de fevereiro, no bairro Parque da Cidadania, em Rio Preto, cidade a 50km de Altair.“A vítima estava sentada na calçada. O suspeito passou com um copo de cerveja na frente dela, olhou para ver se tinha câmera de segurança, sacou uma arma e atirou na cabeça da vítima”, afirmou Alceu ao G1.Bruna de 34 anos chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto. Contudo, não resistiu ao ferimento e morreu no dia 13 de fevereiro.Depois de o assassinato ser cometido, policiais começaram a investigar o caso e analisaram as câmeras de segurança instaladas no local do crime.“Nós também procuramos os familiares, fomos fechando o cerco e descobrimos a identidade do autor do crime. Pedimos a prisão temporária e conseguimos prendê-lo”, disse Alceu.Ainda segundo o delegado, o criminoso confessou durante depoimento à polícia que atirou na cabeça da vítima. Porém, apresentou uma versão diferente da apurada pelos investigadores.“O motivo que chegou para gente é que os dois tiveram um relacionamento. A namorada do jovem descobriu e houve uma discussão entre o casal. Logo depois a mulher foi morta. Ele afirma que cometeu o crime porque a Bruna tinha subtraído pertences de moradores”, informou Alceu.Além do autor do crime, o tio dele foi preso porque era procurado pela Justiça por tráfico de drogas. O jovem foi encaminhado para carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais de Rio Preto. Ele pode ser condenado até 30 anos de prisão.*Com informações do G1