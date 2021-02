Operação da Dise cumpriu seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão

publicado em 03/02/2021

Operação cumpriu seis mandados de prisão e prendeu mais duas pessoas em flagrante, além de apreender armas e droga (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Fernandópolis, por meio de agentes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), com apoio de policiais civis das Seccionais de Fernandópolis e Jales, realizou nesta quarta-feira (03) uma operação policial denominada Familiae, que resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de várias armas de fogo.De acordo com a ocorrência, foram cumpridos 12 Mandados de Busca Domiciliar em Fernandópolis, Guarani d'Oeste e Pedranópolis, onde foram presas cinco pessoas por Mandados de Prisão Temporária, duas em Flagrante por Tráfico de Drogas e Posse de Arma de Fogo e uma por posse de drogas.Os presos faziam parte de um movimento do tráfico que vinha sendo monitorado há cerca de um ano, onde foi identificada uma família que vendia drogas e armas na região.Ainda durante a operação foram apreendidas cerca de 260 gramas de maconha, uma pistola 9mm, uma espingarda calibre 22 com silenciador, uma espingarda calibre 5.5, uma espingarda calibre 28 e uma espingarda calibre 40, além de munições intactas de 9mm, 28 e 40.Também foram apreendidos celulares e demais apetrechos utilizados no tráfico. De acordo com a polícia, os presos serão encaminhados para cadeias da região.