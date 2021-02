Policiais abordaram o suspeito após uma denúncia anônima de tráfico de drogas

publicado em 09/02/2021

Policiais da Dise apreenderam maconha, cocaína e duas balanças de precisão na casa do suspeito (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs investigadores da Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil, apreenderam um adolescente com um "tijolo" de maconha em Jales no fim da tarde de segunda-feira (8).Segundo a ocorrência, os policiais verificavam uma denúncia anônima de um adolescente que estaria traficando drogas quando viram o suspeito, dirigindo uma moto Honda Biz, e decidiram abordá-lo.Ao ver os policiais, o adolescente tentou fugir, mas foi contido. Após revistá-lo, os agentes encontraram duas porções de cocaína.Em seguida, o suspeito confessou ter mais drogas guardadas na sua casa e levou os policiais até lá.Com o consentimento da mãe do adolescente, eles efetuaram uma busca no seu quarto, onde encontraram um "tijolo" de maconha e mais 16 porções individualizadas, totalizando 830 gramas da droga, e mais uma porção de 60 gramas de cocaína.Ainda no quarto do suspeito, os policiais encontraram duas balanças de precisão e apetrechos que, segundo a Corporação, eram utilizados para dividir e embalar as porções das drogas.O delegado responsável pela Dise, Nilton Cangussu, autuou o adolescente por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Depois, ele foi liberado e a moto foi apreendida.