publicado em 03/02/2021

Apesar de irritadas, as aves estavam em condições de soltura na natureza (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental multou um morador de Riolândia em R$4,5 mil por caçar e manter pássaros silvestres em cativeiro. Os policiais apreenderam nove aves que ele pretendia vender.De acordo com a ocorrência, a equipe fazia uma patrulha pelo município quando viu uma gaiola com um canário-da-terra pendurada na parede de uma casa. Isso fez com que os policiais decidissem fazer uma vistoria pelo imóvel, onde encontraram mais seis canários que, segundo a Corporação, eram todos silvestres.Além desses, os agentes encontraram três aves da espécie coleiro-papa-capim e uma armadilha do tipo alçapão usada para captura dos passarinhos.Ainda segundo a ocorrência, nenhuma ave encontrada na casa tinha anilha de identificação e controle do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).Quando questionado, o morador admitiu aos policiais que capturava os pássaros para vender. Ao todo, os agentes resgataram nove aves, que, apesar de irritadas, estavam em condições de soltura na natureza.