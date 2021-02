Motorista até apresentou o DOF (Documento de Origem Florestal) da carga, mas estava vencido

publicado em 15/02/2021

Caminhão carregava 33,5m³ de madeira com irregularidades nos cortes e nas quantidades (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental aplicou uma multa de R$10.076,70 a um caminhoneiro por transporte irregular de madeira nativa no fim de semana, em Jales.De acordo com a ocorrência, os agentes realizam o policiamento ambiental pela rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na região do bairro Córrego da Roça, na sexta-feira (12), quando abordaram um caminhão que transportava madeira nativa serrada, das espécies popularmente conhecidas como cupiuba, garapa, pequi, cedrinho e cedroarana.Quando questionado sobre a carga, o motorista do caminhão mostrou a nota fiscal e o DOF (Documento de Origem Florestal), que é obrigatório para o transporte de madeira nativa no estado. Porém, o segundo documento estava vencido, de acordo com a ocorrência.No sábado (13), a carga foi descarregada do caminhão peça a peça, manualmente. Assim, os policiais descobriram que o caminhão transportava 33,589m³ de madeira nativa com irregularidades nos cortes e nas quantidades.Após constatar essas irregularidades, os policiais apreenderam a carga, que ficou depositada no almoxarifado da Prefeitura de Jales para a destinação posterior. Os agentes também apreenderam o caminhão e aplicaram a multa de mais de R$10 mil ao motorista.