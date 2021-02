Empresa foi multada por estoque irregular de madeira nativa

publicado em 22/02/2021

Ao comparar o estoque declarado pela empresa no sistema ao físico, os policiais constataram déficit de alguns cortes e excesso de outros (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental aplicou uma multa de R$100.983,78 a uma empresa atacadista e varejista de móveis em Votuporanga por estoque irregular de madeira nativa no fim de semana.De acordo com a ocorrência, os agentes chegaram à empresa durante o policiamento ambiental realizado pelo município. No pátio, os policiais mensuraram o estoque peça a peça.Após comparar o estoque declarado pela empresa no sistema virtual Documento de Origem Florestal (DOF) ao estoque físico, os policiais constataram um déficit de 336,6m³ nos cortes dos tipos Vigota, Viga, Tábua, Sarrafo e Prancha.Além disso, os policiais constataram um excesso de 1,68m³ de madeira nativa nos cortes dos tipos Vigota curta, Viga curta, Tábua curta, Lâmina e Caibro.Ainda segundo a ocorrência, o fato foi configurado como crime contra o meio ambiente. A madeira foi apreendida, mas permaneceu no pátio da empresa por falta de meios de remoção do local.