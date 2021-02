A moto Honda Biz, roubada na cidade vizinha, foi encontrada sob a condução de um menor no bairro Pró-Povo em Votuporanga

publicado em 08/02/2021

O veículo foi localizado no bairro Pró-Povo, na região Norte e o condutor, já conhecido nos meios policiais, era um menor (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão