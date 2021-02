Agentes da Dise prenderam os dois no Jardim Oiti, onde apreenderam 5,5kg de cocaína

publicado em 18/02/2021

Operação em Jales apreendeu 5,5kg de cocaína, que fracionada e pronta para venda tem valor estimado de R$350 mil (Foto: Divulgação/ Polícia Militar e Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma operação com agentes da Polícia Civil e Militar prendeu dois traficantes em flagrante e apreendeu R$350 mil de cocaína em Jales, na tarde de quarta-feira (17). Essa foi uma das maiores apreensões de cocaína já feitas no município.Segundo a Corporação, os investigadores da Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil, monitoravam um rapaz quando o viram saindo de uma residência, no Jardim Oiti, carregando uma sacola. Ao abordarem ele, os agentes descobriram meio tijolo de cocaína dentro da sacola.Com o apoio da Polícia militar, os investigadores foram até o endereço de onde o rapaz foi visto saindo. Lá, eles encontraram mais cinco tijolos de cocaína. O morador disse aos policiais que recebia R$500 para guardar a droga.Tanto o morador quanto o outro rapaz foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, os agentes apreenderam 5,5kg da droga, no total. Fracionada e pronta para a venda, essa quantia tem o valor estimado de R$350 mil.Os agentes também apreenderam os celulares dos dois, três relógios da marca Rolex e R$1.030 em espécie.