Proprietários das chácaras e organizadores vão responder por desrespeitarem decreto estadual e criminalmente

publicado em 08/02/2021

Guarda Civil Municipal (GCM) e da Vara da Infância e Juventude participaram da operação (Foto: Divulgação/GCM)

Uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto flagrou três festas clandestinas na Estância Suíça e na Estância Veneza, durante o final de semana.De acordo com informações da GCM, dois eventos ocorriam na Estância Suíça, uma com aproximadamente 350 pessoas e outra com 200 pessoas.Já na Estância Veneza, aproximadamente 150 pessoas se aglomeravam em desacordo com as normas sanitárias.Os proprietários das chácaras e os organizadores foram qualificados e vão responder por desrespeitarem o decreto estadual e criminalmente no art. 268 do Código Penal, por propagarem doença contagiosa.*Com informações do DL News