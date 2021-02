Mulher esfaqueou o homem e, em seguida, saiu gritando e pedindo socorro

publicado em 15/02/2021

Samu foi até o local, mas ao chegar a vítima já estava morta com pelo menos um ferimento no peito (Foto: Reprodução/Pixabay)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma mulher foi presa após matar o marido a facadas na tarde de domingo (14), em Jales. O crime aconteceu próximo a linha férrea, por volta das 17h30, após uma discussão entre os envolvidos.De acordo com a ocorrência policial, testemunhas relataram que, após esfaquear o homem, a mulher, identificada pelas iniciais S.R.S.P, de 53 anos, saiu gritando e pedindo socorro.O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima, identificada como Jean Paulo Silva Santos, de 39 anos, já estava morta, com pelo menos um ferimento no peito.A motivação do crime deve ser apurada e esclarecida pela polícia.