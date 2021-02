Segundo o boletim de ocorrência, a dupla invadiu a residência e exigiu que a vítima entregasse R$ 8 mil referentes ao benefício do filho paraplégico

publicado em 01/02/2021

Suspeitos fugiram com pouco mais de R$ 5 mil e um celular (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 27 anos foi agredida dentro de casa durante um assalto no bairro Parque Residencial Romano Calil, em São José do Rio Preto, na tarde de sábado (30).Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na residência com o filho, que é paraplégico, quando dois homens invadiram a casa e passaram a agredi-la com socos e pontapés, além de jogá-la no chão. Um dos suspeitos ainda amarrou a mulher com fios de energia.Ainda de acordo com o B.O., a dupla exigiu que a vítima entregasse R$ 8 mil, valor recebido pela mulher referente ao benefício do filho. Os homens também passaram a ameaçar matar e estuprar a vítima, além de terem feito ameaças de morte contra o filho dela.Conforme o registro, a mulher informou onde estava o dinheiro. Contudo, foram encontrados apenas pouco mais de R$ 5 mil. Os homens fugiram com a quantia e o celular da vítima.A mulher foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará. A Perícia Técnica foi acionada para comparecer ao local. A Polícia Civil está investigando o crime.*Com informações do G1