Policiais encontraram tijolos de maconha e porções de cocaína e crack com os dois

publicado em 24/02/2021

Ambos foram levados à Delegacia de Polícia de Jales, onde foram autuados em flagrante por tráfico (Foto: Divulgação/Polícia Civil e Militar)

A Polícia Civil de Jales, com o apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante um motorista de aplicativo e seu passageiro na noite de terça-feira (23).Investigadores da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) averiguavam denúncias que recaíam sobre um motorista de aplicativo e viram quando ele foi até Pontalinda. Naquela cidade, um rapaz entrou no veículo, que então rumou para a cidade de Aparecida do Taboado (MS).Os investigadores seguiram acompanhando o veículo à distância e, quando ele retornou a Jales, foi abordado com o apoio da Polícia Militar. Com os dois rapazes, foram encontrados dois tijolos e uma porção de maconha, além de duas porções de cocaína e uma de crack.Ambos foram levados à Delegacia de Polícia de Jales, onde foram autuados em flagrante por tráfico. O veículo utilizado pelo motorista foi apreendido.*Com informações do Foco News