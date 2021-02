Vítima foi encaminhada à Santa Casa com ferimentos graves

publicado em 15/02/2021

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência (Foto: Divulgação/Secretaria da Saúde de Rio Preto)

Um motociclista ficou ferido depois de bater em um caminhão parado na Praça do Tobogã, em Votuporanga, na manhã do domingo (14).De acordo com as informações da Polícia Militar, a moto bateu na lateral do veículo que estava estacionado no local.O motociclista foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado à Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde dele.Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. A causa do acidente não foi informada.*Com informações do G1