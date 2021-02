Motociclista foi preso após atropelamento em Cardoso, no dia 15 de novembro; criança queria uma bicicleta nova

publicado em 01/02/2021

João Vitor sonhava em ganhar uma nova bicicleta, depois que a dele ficou danificada no acidente (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Depois de ficar internado por mais de um mês, o menino de 8 anos que foi atropelado por um motociclista embriagado ao andar de bicicleta foi presenteado por policiais civis de Cardoso com uma nova "magrela".De acordo com a Polícia Civil, João Vitor sonhava em ganhar uma nova bicicleta, depois que a dele ficou danificada no acidente. Sensibilizados, os policiais da cidade se uniram, compraram e entregaram o presente na sexta-feira (29).Ainda segundo a polícia, o menino foi atropelado no dia 15 de novembro. Ele, o irmão e a avó foram pegar latinhas e, no caminho de volta para a casa da família, a criança, que estava de bicicleta, foi atropelada pelo homem e bateu a cabeça no asfalto.O motociclista, um eletricista de 42 anos, abandonou o veículo e tentou fugir a pé. Contudo, ele foi detido e se negou a fazer o teste do bafômetro, mas um médico foi chamado e constatou a embriaguez.O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, onde ficou internado por 36 dias.Um laudo do Instituto de Criminalística (IC) apontou que o motociclista estava a pelo menos 75 km/h, enquanto o limite de velocidade da avenida é de 50 km/h. Além disso, a criança foi atingida por trás pela moto, que se arrastou por 40 metros.O eletricista foi preso em flagrante por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.*Com informações do G1