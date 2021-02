Ela também registrou violência doméstica e injúria, que acontecem principalmente quando o filho se embriaga

publicado em 16/02/2021

Em um boletim de ocorrência, a mãe relatou sofrer ameaças com frequências (Foto: Reprodução/Pixabay)

Uma mulher de 52 anos pediu por uma medida protetiva contra o próprio filho de 36 anos, no último final de semana, em Jales.Em um boletim de ocorrência, ela relatou sofrer ameaças com frequências. Ela também registrou violência doméstica e injúria, e relatou que os fatos acontecem principalmente quando o filho se embriaga e se torna mais agressivo.A mãe fez o requerimento da medida protetiva. As medidas protetivas podem ser o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso.*Com informações do Foco News