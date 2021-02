Vítima entregou joias e dinheiros para golpistas acreditando que filha tinha sido sequestrada

publicado em 13/02/2021

Vítima recebeu uma ligação de um homem que disse que a filha dela tinha sido sequestrada (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Mãe e filha foram presas suspeitas de aplicar o golpe do falso sequestro em uma idosa de 84 anos. Elas foram encontradas em uma casa, no bairro Vila Toninho, em São José do Rio Preto, na manhã da sexta-feira (12).De acordo com Luciano Birolli, delegado responsável por investigar o caso, a vítima recebeu uma ligação de um homem que disse que a filha dela tinha sido sequestrada.Preocupada e acreditando que filha corria perigo, a idosa separou joias e dinheiro e entregou para uma mulher. Em seguida, descobriu que havia sido enganada pelos golpistas.“Começamos a investigar o caso e descobrirmos que uma terceira pessoa está envolvida no crime. Ela quem ligou para a idosa e pediu dinheiro”, contou ao G1 o delegado.Na casa onde a mãe e filha foram presas, a polícia encontrou joias, cartões de créditos, celulares e dinheiro. No entanto, os objetos recuperados não eram da idosa vítima de golpe.Ainda segundo Luciano Birolli, as duas foram levadas à delegacia, onde confessaram que participaram do crime registrado em Rio Preto. Ambas permaneceram à disposição da Justiça.“É importante que as pessoas se atentem para não caírem em golpes. Elas devem entrar em contato com o parente para tentar localizá-lo”, afirmou o delegado ao G1.*Com informações do G1