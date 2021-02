Acusado roubou e não conseguiu carregar, quando voltou para levar o resto pulou na casa errada e acabou preso pela polícia

publicado em 05/02/2021

Justiça de Votuporanga condena autorde furto de produtos de pesca avaliados em mais de R$2 mil (Foto: Divulgação PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm ladrão “trapalhão” conhecido nos meios policiais como “Raposo”, foi condenado pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, após uma ação frustrada de furto. O crime aconteceu em outubro do ano passado no bairro Jardim dos Pinheiros.De acordo com os autos do processo, Miguel Angelo Freitas Sampaio, furtou uma faca de cozinha, chapéu de pesca, carregador de bateria, nove varas de pesca e ainda tomou meia garrafa de vinho, tudo pertencente a Dorival Luiz Pontes. Ele só não levou mais, pois se atrapalhou e pulou na casa da vizinha da vítima, quando voltou para levar a “segunda viagem”, e deu de cara com a moradora, que acionou a polícia.“Raposo” fugiu levando materiais de pesca avaliados em mais de R$ 2,3 mil, mas foi encontrado pelos policiais. Ao ser indagado, o criminoso confessou que teria cometido o crime e levou os policiais até a residência furtada. Porém em interrogatóriovolto atrás na confissão e falou que tinha adquirido os objetos de um rapaz conhecido "Gordinho", no bairro Paineiras. As coisas seriam trocadas por drogas no bairro Pozzobon, para que ambos partilhassem o entorpecente.“Mentiu, no que concerne à autoria do furto. É direito seu. A confissão aos policiais merece crédito. Servidores públicos, no cumprimento do dever legal, não teriam motivo para prejudicar ninguém, forjando acusações contra inocentes, o que poderia resultar até na perda do cargo”, concluiu o magistrado.Diante do exposto, Miguel Ângelo Freitas Sampaio foi condenado pela prática do crime de furto a um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, a cumprir em regime inicial semiaberto.