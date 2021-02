Polícia foi ao local atender denúncia do furto e encontrou o suspeito passando por atendimento médico

publicado em 08/02/2021

Suspeito quebrou o vidro da academia da UBS e se machucou (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante suspeito de tentar furtar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila Toninho, em Rio Preto.Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo 190 a comparecer na UBS, onde alguém teria tentado invadir a unidade para a prática de furto.Quando chegaram no local, encontraram o suspeito passando por atendimento médico. Ao ser abordado, ele informou aos policiais que tinha se envolvido em uma briga no bairro Jardim São Marcos e que havia se machucado em um vidro na praça.Uma testemunha desmentiu a versão do suspeito e disse a PM que viu ele enrolando uma camiseta em uma das mãos e quebrando o vidro da academia da unidade de saúde, se machucando no ato.Dentro da unidade, o homem ainda escalou o forro para se deslocar até outro cômodo, mas como havia machucado as mãos e braços, acabou desistindo do furto, procurando atendimento médico. A versão da testemunha foi confirmada após os policiais encontrarem o rastro de sangue deixado no local.O suspeito, que já possui passagens por furto, continuou negando o crime e, após passar pelo atendimento médico, foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.*Com informações do DHoje Interior