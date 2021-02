Corpo foi encontrado na mesma casa em que Fernanda Mara dos Reis Peres foi assassinada a tiros na segunda-feira

publicado em 03/02/2021

O corpo de Roberto Valdemar da Silva foi encontrado na mesma casa em que sua namorada foi morta (Foto: A Cidade)

O namorado de Fernanda Mara dos Reis Peres, de 42 anos, que foi assassinada a tiros na madrugada de segunda-feira (1), também foi encontrado morto e com perfurações de balas na noite de quarta-feira (3). O corpo, já em estado de decomposição, de Roberto Valdemar da Silva, de 42 anos, mais conhecido como Robertão, foi localizado pela polícia na mesma casa onde aconteceu a execução na segunda, na rua Paulo Moretti, no Pozzobon.De acordo com informações colhidas pela reportagem do A Cidade, a Polícia Militar teria sido acionada pelos vizinhos que sentiram um forte odor vindo do imóvel. Quando os militares entraram na residência, já encontraram o homem caído em um corredor e com marcas de tiros.Ainda conforme apurado pela reportagem, não teriam sido ouvidos novos disparos depois do crime de segunda e ninguém também teria visto Robertão voltar para casa. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para analisar a cena do crime.Após o trabalho da perícia o corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde irá passar por exame necroscópico, para depois ser liberado para que a família proceda o funeral.Na madrugada de segunda-feira (1), por volta das 3h, a casa de Roberto foi invadida por bandidos armados. Roberto conseguiu fugir, mas Fernanda acabou morta com vários tiros, inclusive no rosto. Mãe de três filhos, Fernanda foi sepultada na segunda-feira, por volta das 17h.Roberto, no entanto, seguiu desaparecido até ser encontrado sem vida ontem dentro da mesma casa. Ainda não há informações concretas, mas a Polícia Civil apura se as mortes de Fernanda e agora de Roberto estão relacionadas com um registro de ameaça que ambos haviam sofrido e com o tráfico de drogas na região.De acordo com a polícia, as duas vítimas tinham passagens por tráfico de drogas e cumpriram pena pelo crime.