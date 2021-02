Carro estava em estrada de acesso para bairro Vila Sene; outra pessoa ficou ferida

Homem sofreu ferimentos na cabeça e não resisti (Foto: Reprodução)

Um morador de Sebastianópolis do Sul morreu durante a noite de sábado (30) vítima de um acidente na estrada de acesso ao bairro rural de Vila Sene, em Sebastianópolis do Sul.Ele estava em um carro que capotou na estrada, num trecho de curva, perto da igreja de Santa Rita. Ele sofreu ferimentos graves no capotamento, inclusive na cabeça, e não resistiu.Um outro homem que estava no carro foi levado ao Pronto Socorro da cidade com ferimentos, sem risco de morte. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil e Instituto de Criminalística.*Com informações do Votuporanga Tudo