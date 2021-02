Filhas do casal, de 3 e 5 anos, presenciaram o crime e pediram ajuda para vizinhos

publicado em 13/02/2021

Corpos foram retirados do imóvel e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Andradina (Foto: Anderson Antunes/TV Tem)

Uma mulher de 30 anos foi morta com um tiro na cabeça disparado pelo marido. O crime foi registrado no bairro Jardim Aeroporto, em Pereira Barreto (SP), na tarde de sexta-feira (12).De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o homem de 32 anos tenha sacado uma arma, atirado contra a vítima durante uma discussão e cometido suicídio em seguida.As filhas do casal, de 3 e 5 anos, presenciaram o crime. Elas saíram da casa família e pediram ajuda para vizinhos, que acionaram o socorro.Segundo a Polícia Militar, a perícia compareceu ao local da ocorrência e realizou exames. Os resultados dos laudos devem ficar prontos nos próximos dias.Os corpos foram retirados do imóvel e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Andradina. Ainda não há informações sobre enterro e velório do homem e da mulher.*Com informações do G1