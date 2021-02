Mãe da vítima não soube dizer o que aconteceu, mas disse que viu manchas de sangue do filho na rua

publicado em 24/02/2021

A médica plantonista informou que a vítima sofreu cortes nas costas e foi encaminhada ao Hospital de Base (Foto: Reprodução/Pixabay)

Um homem de 38 anos foi esfaqueado durante a madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. De acordo com o registro policial, a PM e o Samu foram chamados até o local para atender um caso de lesão corporal no bairro.A mãe da vítima foi quem atendeu os policiais e não soube dizer o que aconteceu, mas disse que viu manchas de sangue do filho na rua.O homem foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Antônio. A médica plantonista informou que a vítima sofreu cortes nas costas e foi encaminhada ao Hospital de Base em estado grave. O hospital disse, em nota, que a vítima está sendo acompanhada por uma equipe médica.Nenhum suspeito foi encontrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.*Com informações do SBT Interior