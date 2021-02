Policiais abordaram o traficante num posto de combustível, na zona Norte do município

publicado em 18/02/2021

Policiais apreenderam porções de cocaína com o traficante e encontraram mais porções e uma arma na casa dele (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 30 anos, em flagrante por tráfico de drogas num posto de combustível, na zona Norte de Votuporanga, na noite de quarta-feira (17).Segundo a ocorrência, os policiais da Força Tática foram informados de que estava ocorrendo tráfico de drogas no posto.Ao chegarem lá, os agentes viram o homem no pátio do estabelecimento, com atitude suspeita, conforme descrito na ocorrência. Eles o abordaram e realizaram uma busca pessoal, em que encontraram um recipiente plástico com dezenas de porções de cocaína, prontas para serem comercializadas, e R$149, quantia que já era oriunda do tráfico.Em seguida, os policiais realizaram uma busca na casa do homem, onde encontraram dezenas de porções de cocaína e uma porção grande da droga que, depois de fracionada, renderia outras centenas de porções, de acordo com a ocorrência.Ainda na residência, os agentes encontraram apetrechos que o homem usava para pesar e embalar o entorpecente, além de uma arma do tipo garrucha, calibre 38.Os policiais levaram o traficante para a Central de Flagrantes, onde ratificaram a prisão. Ele foi levado depois para a carceragem local, onde fica à disposição da Justiça.