Equipes apreenderam 21 carretéis de linha chilena no evento realizado em um campo

publicado em 01/02/2021

Jovem de 22 anos foi identificado como organizador e autuado por descumprir as normas da pandemia (Foto: Arquivo pessoal)

Um encontro de pipas foi paralisado após uma denúncia de aglomeração em Araçatuba, no domingo (31).O evento era realizado em um campo do bairro Jardim Universo e, após acionadas, equipes de fiscais, policiais militares e guardas municipais foram ao local.Quando viram as viaturas, muitos participantes fugiram. Contudo, um jovem de 22 anos foi identificado como organizador e autuado por descumprir as normas que proíbem qualquer evento com aglomeração na pandemia.No local também foram encontrados 21 carretéis de linha chilena, que o organizador negou que eram dele. O material foi apreendido.*Com informações do G1