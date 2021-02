O preso estava internado sob escolta policial depois de tentar entrar no CPP com a droga

publicado em 16/02/2021

No momento que o policial retornou para o quarto do hospital, não encontrou mais o detento (Foto: Divulgação/Hospital de Base de Rio Preto)

Um detento que estava internado no Hospital de Base de Rio Preto sob escolta policial fugiu da unidade na segunda-feira (15). Ele estava internado há dez dias após ser flagrado tentando entrar com porções de maconha no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) da cidade.Segundo a Polícia Militar, a enfermeira pediu para que o PM retirasse as algemas do preso, pois ele iria ao banheiro. Enquanto isso, o policial ficou aguardando do lado de fora do quarto. O soldado disse ainda que em nenhum momento retirou as algemas totalmente, apenas algemou o homem de uma forma mais branda, para que ele conseguisse usar o banheiro.No momento que o policial retornou para o quarto, não encontrou mais o detento. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o policial afirma que ficou o tempo todo na porta do quarto e não ouviu nenhum barulho estranho.No dia 5 de fevereiro, quatro detentos foram flagrados com drogas no estômago ao retornar para o CPP. Os reeducandos voltavam do serviço realizado na horta do presídio,quando foram submetidos ao scanner corporal e o aparelho identificou objetos estranhos na região abdominal de quatro deles.Por conta disso, os quatro foram encaminhados ao Hospital de Base para avaliação médica e retirada dos objetos do corpo. No mesmo dia, um deles evacuou cinco e o outro quinze papelotes de droga. Os outros permaneceram internados.Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária confirmou a fuga do detento do hospital. A Secretaria disse ainda que ele iria ser encaminhado para transferência e custódia no CDP, pois havia infringido as regras do regime semiaberto ao tentar entrar no CPP com entorpecentes no estômago.*Com informações do SBT Interior