Segundo B.O., menino de 14 anos estava com amigos quando o pai de um dos colegas, que estava embriagado, pegou facão e o golpeou

publicado em 25/02/2021

Adolescente estava na frente da casa quando o pai de um dos colegas chegou embriagado, pediu para que fossem embora e o golpeou com o facão (Foto: Edson Lopes Jr./A2D/Fotos Públicas)

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de facão na noite de quarta-feira (24), em São José do Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente e o pai foram ao Plantão Policial e relataram que o menino estava com amigos na frente de uma casa da Vila Elmaz, quando o pai de um dos colegas chegou embriagado e pediu para que todos fossem embora.Em seguida, o homem entrou na casa, pegou um facão e atingiu a cabeça do adolescente, ainda segundo o B.O.O menor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde recebeu atendimento médico.O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela polícia.*Com informações do G1