Ele subia a Rua São Paulo em alta velocidade e bateu na traseira do caminhão, na rotatória do cruzamento com a Rua Itacolomi

publicado em 24/02/2021

Moto ficou danificada após bater na traseira de um caminhão na rotatória do cruzamento da Rua São Paulo com a Itacolomi (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm acidente entre uma moto e um caminhão, na rotatória do cruzamento da Rua São Paulo com a Itacolomi, em Votuporanga, deixou um homem ferido na manhã desta quarta-feira (24).O jornalapurou com a Polícia Militar no local do acidente que ele subia a Rua São Paulo provavelmente em alta velocidade quando acabou batendo na traseira do caminhão, que passava pela rotatória.De acordo com a PM, o motorista do caminhão parou para prestar socorro ao condutor da moto. Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma do Resgate, dos bombeiros, foram até o local.A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Diorandi Figueira da Costa. Já o motorista do caminhão foi ouvido e liberado.