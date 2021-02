Colisão aconteceu depois de um dos motoristas ter feito cruzamento na pista

publicado em 05/02/2021

Carros ficaram completamente destruídos com a batida (Foto: Arquivo pessoal/G1)

Uma mulher de 58 anos morreu e três pessoas ficaram feridas num acidente entre dois carros na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis, na quinta-feira (4).De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a batida aconteceu depois de um dos motoristas fazer um cruzamento na pista.Com o impacto da colisão, a mulher não resistiu aos ferimentos. As outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas para um hospital de Penápolis. Não há informações sobre o estado de saúde delas.Ainda segundo a polícia, condutores envolvidos no acidente não estavam alcoolizados.Os dois carros ficaram totalmente destruídos e as causas da batida serão investigadas.*Com informações do G1