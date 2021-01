A dupla já havia retirado mais de 80 metros de fios da tubulação subterrânea da praça Octaviano Nogueira, na Chácara Aviação

publicado em 29/01/2021

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma dupla foi detida enquanto furtava cabos de rede elétrica na praça Octaviano Nogueira, no bairro Chácara da Aviação, em Votuporanga. Os policiais encontraram com os homens mais de 80 metros de cabos tirados da tubulação subterrânea do local.

De acordo com o divulgado, a polícia estava em patrulhamento preventivo quando os homens de 33 e 41 anos foram avistados cortando os materiais. Além dos cabos, foram encontrados um alicate do tipo torquês utilizado para o corte e remoção do material de cobre.