Em operação conjunta, batizada como ‘Octopus’ contou com a ação de agentes de Fernandópolis e Estrela D’Oeste

publicado em 27/01/2021

Os agentes também encontraram drogas, objetos e dinheiro que foram apreendidos (Foto: Divulgação/Policia Civil)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Votuporanga, Fernandópolis e Estrela D’Oeste desmantelou uma organização que atuava no tráfico de drogas em toda a região. Os agentes cumpriram mandados e prenderam criminosos em Pontes Gestal e Américo de Campos, nesta quarta-feira (27).



Toda a operação foi batizada como ‘Octopus’ e as investigações iniciaram sob o comando do delegado de Estrela D’Oeste, que acabou chegando aos indiciados da organização em cidades da região.



De acordo com o informado pelo setor de comunicação social da seccional de Votuporanga, drogas, objetos e dinheiro foram apreendidos. Os presos seguem para Estrela D’Oeste para as demais providências.